Alanya Polisi'nden güvenlik kamerası uyarısı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, vatandaşlara güvenlik kamerası uyarısında bulundu.
Güvenlik kameralarının öneminin günümüzde göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan TDP Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Kamuya açık alanlarda, sokaklarda, AVM’lerde kameraların kullanılması şehir güvenliği açısından büyük önem taşır. Birçok yasadışı olaylar bu kameralar sayesinde aydınlanır ve suçluların yakalanması kolaylaşır. Kamera sistemleri ev güvenliği için de oldukça gerekli. Siz dışarıdayken sevdiklerinizin güvende olması size kendinizi iyi hissettirecektir. Özellikle günümüzde çalışan ebeveynlerin en büyük kaygıları çocuklarının güvenliği. Bu kaygıları azaltmanın en kolay ve güvenilir yolu kamera ile güvenliği sağlamak. En değerli varlığınız olan çocuklarınızı güvenlik sistemleri ile günün her anında takip edebilir, güvenliğinden emin olabilirsiniz. Eğer hala evinize, ofisinize, iş yerinize kısacası yaşam alanınıza güvenlik kamerası sistemi takmadıysanız mutlaka taktırınız.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0