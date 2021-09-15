Alanya Polisi'nden güvenlik kamerası uyarısı

Güvenlik kameralarının öneminin günümüzde göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan TDP Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Kamuya açık alanlarda, sokaklarda, AVM’lerde kameraların kullanılması şehir güvenliği açısından büyük önem taşır. Birçok yasadışı olaylar bu kameralar sayesinde aydınlanır ve suçluların yakalanması kolaylaşır. Kamera sistemleri ev güvenliği için de oldukça gerekli. Siz dışarıdayken sevdiklerinizin güvende olması size kendinizi iyi hissettirecektir. Özellikle günümüzde çalışan ebeveynlerin en büyük kaygıları çocuklarının güvenliği. Bu kaygıları azaltmanın en kolay ve güvenilir yolu kamera ile güvenliği sağlamak. En değerli varlığınız olan çocuklarınızı güvenlik sistemleri ile günün her anında takip edebilir, güvenliğinden emin olabilirsiniz. Eğer hala evinize, ofisinize, iş yerinize kısacası yaşam alanınıza güvenlik kamerası sistemi takmadıysanız mutlaka taktırınız.”