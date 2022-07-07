Alanya Otogarında Vatandaşlar Artan Bilet Fiyatlarına İsyan Etti

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla Alanya’da otogarlarda yoğunluk başladı. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otobüs yolculuğunu tercih etti. Yoğunluktan memnun olan esnafın yüzü güldü. Vatandaşlar ise otobüs bileti fiyatlarının pahalı olmasından dert yandı.

‘BİLET FİYATLARI AŞIRI YÜKSEK’

Bilet fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olan Cengizhan Kayaalp, “Bilet fiyatları aşırı yüksek. Orta halli bir mesafe için gidiş-dönüşe 500 TL verdim. Yerine göre fiyat daha da artıyor. Zamanında 60 liraya aldığım bileti şuanda 250 liraya almak üzücü. Fiyatların düşmesi lazım” dedi.

‘FİYATLARIN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ’

Bilet fiyatlarının düşmesini isteyen Ozan Kaynak, “Antep’e gidiyorum. Gidiş dönüş 700 lira verdim. İlk geldiğim sene 300 lira ile git gel yapıyordum. Sadece otobüs değil, market, yemek, ev kirası gerçekten zorlanıyoruz. Fiyatlar düşerse rahatlayacağız” dedi.

‘ YOL MASRAFI BU SENE 3 KATINA ÇIKTI’

Art arda gelen zamlarla birlikte yol masrafının 3 katına çıktığını belirten Hatice Yavuzaslan, “Bilet fiyatları çok arttı. Yol masrafı bu sene 3 katına çıktı. Karı koca 12 saat çalışıyoruz yılda sadece 1 hafta tatil yapma şansımız oluyor. Bu sene 1 haftalık otele verdiğimiz para kadar yol parası verdik. X kuşağı karın tokluğunu yaşamak zannediyor. İnsanca yaşamak hepimizin hakkı” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞ MEMLEKETİNE GİTMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR’

Akaryakıttaki yükseliş nedeniyle bilet fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını, bu durumun ise işlerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan firmalar, eskisi gibi iş yapamadıklarını anlattı. Dim TV mikrofonlarına konuşan Ayhan Öztufan, “Vatandaş memleketine gitmek için kredi çekiyor. Mazot fiyatları çok pahalı. 3 kişi 500 liralık bir yere gidip gelse 3000 bin tl yapıyor. 1500 liraya dolan depo şuanda 7000 liraya doluyor. Yatlara verilen 2 liralık mazot imkânının otobüsçülerede verilmesini istiyoruz” diye konuştu.