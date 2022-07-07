banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Alanya Otogarında Vatandaşlar Artan Bilet Fiyatlarına İsyan Etti

Alanya’da 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu. Vatandaşlar otobüs bileti fiyatlarının pahalı olmasından dert yandı

GÜNDEM 07.07.2022, 11:09 Meliha Yılmaz
Alanya Otogarında Vatandaşlar Artan Bilet Fiyatlarına İsyan Etti

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla Alanya’da otogarlarda yoğunluk başladı. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otobüs yolculuğunu tercih etti. Yoğunluktan memnun olan esnafın yüzü güldü. Vatandaşlar ise otobüs bileti fiyatlarının pahalı olmasından dert yandı.

‘BİLET FİYATLARI AŞIRI YÜKSEK’

Bilet fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olan Cengizhan Kayaalp, “Bilet fiyatları aşırı yüksek. Orta halli bir mesafe için gidiş-dönüşe 500 TL verdim. Yerine göre fiyat daha da artıyor. Zamanında 60 liraya aldığım bileti şuanda 250 liraya almak üzücü. Fiyatların düşmesi lazım” dedi.

 ‘FİYATLARIN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ’

Bilet fiyatlarının düşmesini isteyen Ozan Kaynak, “Antep’e gidiyorum. Gidiş dönüş 700 lira verdim. İlk geldiğim sene 300 lira ile git gel yapıyordum. Sadece otobüs değil, market, yemek, ev kirası gerçekten zorlanıyoruz. Fiyatlar düşerse rahatlayacağız” dedi.

‘ YOL MASRAFI BU SENE 3 KATINA ÇIKTI’

Art arda gelen zamlarla birlikte yol masrafının 3 katına çıktığını belirten Hatice Yavuzaslan, “Bilet fiyatları çok arttı. Yol masrafı bu sene 3 katına çıktı. Karı koca 12 saat çalışıyoruz yılda sadece 1 hafta tatil yapma şansımız oluyor. Bu sene 1 haftalık otele verdiğimiz para kadar yol parası verdik. X kuşağı karın tokluğunu yaşamak zannediyor. İnsanca yaşamak hepimizin hakkı” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞ MEMLEKETİNE GİTMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR’

Akaryakıttaki yükseliş nedeniyle bilet fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını, bu durumun ise işlerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan firmalar, eskisi gibi iş yapamadıklarını anlattı. Dim TV mikrofonlarına konuşan Ayhan Öztufan, “Vatandaş memleketine gitmek için kredi çekiyor. Mazot fiyatları çok pahalı. 3 kişi 500 liralık bir yere gidip gelse 3000 bin tl yapıyor. 1500 liraya dolan depo şuanda 7000 liraya doluyor. Yatlara verilen 2 liralık mazot imkânının otobüsçülerede verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner45
banner52
30
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31