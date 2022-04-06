Alanya ÖHEP Türkiye Finallerinde

Namaglup Antalya 1.si Bölge 1.si Türkiye Yarı Finalleri 1.si olan ÖHEP Okulları Küçük Erkek Voleybol takımı Türkiye’nin en iyi 8 takım arasına girmeye hak kazandı. 25-29 Nisan tarihleri arasında Çankırı’da yapılacak olan Türkiye Finalleri’nde Alanya’yı temsil edecek sporculara başarılar dileriz.