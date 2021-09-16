Alanya'nın tarımsal verimliliği artacak

Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başdanışmanı Mustafa İpek, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, bölge Muhtarları ve DSİ yetkilileri, Alanya Öğretmenevi’nde bir araya gelerek bölge halkının taleplerini ve bölgeye yapılan ve yapılacak olan yatırımların istişaresini ve değerlendirmesini gerçekleştirdiler.

Toplantıda doğu, batı bölgelerinde yapılmakta olan sulama hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran DSİ yetkilileri, dimçayı sulama projesini ve Yeniköy barajı projesinin en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirttiler. Dimçayı sulama projesini ve Yeniköy barajı projesini biran önce tamamlanıp çiftçiyi ve üreticiyi rahatlatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Toklu; ‘‘Bugün Alanya Öğretmenevi’nde, Antalya Milletvekillerimiz Sayın Kemal Çelik ve Sayın İbrahim Aydın, bölge Muhtarlarımız ve DSİ yetkilileri ile bir araya gelerek DSİ yatırımlarını konuşup talepleri dinledik. Öncelikli hedefimiz dimçayı sulama projesini ve Yeniköy barajı projesini bir an önce tamamlayıp bölgelerimizde ki çiftçimizilerimizin verimliliğini ve konforunu arttırmaktır. Bu yatırımların tamamlanması için Bakanlığımızla, Milletvekillerimizle, bölge muhtarlarımızla ve DSİ yetkililerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş’ın ve bölge Milletvekillerimizin desteklerini bölgemizde hep hissettik."dedi.

Dimçayı sulama projesi ve Yeniköy barajı projesi hakkında da bilgi aktaran Başkan Toklu; "Dimçayı sulama projesinin ikinci etabında Seki mahallemize kadar olan kısma su verilmektedir. Seki ve Demirtaş bölgeleri arasında kalan kısma da su verilmeye hazır, son kontroller yapılıyor. Bölgemize Önümüzde ki günlerde su verilmeye başlanacaktır.

Müteahhit firma, Yeşilöz ve Hocalar bölgelerinde çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yaylalı bölgesinin de su hattı boruları geldi ve çalışmalar o bölgemizde de başlayacaktır. Demirtaş etabında ise, Demirtaş çayına kadar olan kısma da su verildiği zaman yaklaşık 650 hektar alan sulamaya açılmış olacak. Yeniköy barajında müteahhit firmaya iş teslimi yapıldı ve şantiye kurulum işlemi tamamlandı. Yeniköy barajında çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacaktır.’’ ifadelerine yer verdi.