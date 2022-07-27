Alanya'nın Sevilen Öğretmenine Veda

Uzun yıllar yürüttüğü Alanya Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü görevinden 2006 yılında emekli olan ve 2013 yılında merhum abisi ve kendi adını taşıyan Doktor Şahin-Birsel Biçer İlk ve Ortaokulu'nu yaptıran hayırsever Birsel Biçer vefat etti. Birsel Hoca, vasiyeti gereği bugün saat 10.30'da okulunda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Alanya Kayamakamı Fatih Ürkmezer, Antalya eski İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Kararadağ, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.