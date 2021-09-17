Alanya'nın sevilen muhtarı karantinaya alındı
Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.
GÜNDEM 17.09.2021, 11:55 17.09.2021, 12:04 Melike Temir
Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını sosyalmedya hesabından duyurdu. Şimşek, "Oğlumun okul arkadaşında önceki gün Korona virüse rastlanmış. Oğlumu test olmaya götürdüm. Oğlum da pozitif çıktı. Bunun için biz karantinaya girdik. Biz 5 gün, oğlum 14 gün karantinaya girecek. 5 gün sonra test olacağız. Negatif çıkarsak dışarıya çıkacağız. İmza gerektiren bir konu olursa aza ilgilenecek” dedi.
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