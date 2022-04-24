Alanya'nın Sevilen İsmi Kaza Kurbanı Oldu

Alanya’da motosikletiyle kamyonete çarpan Adnan Arslan (52), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 52 yaşındaki Adnan Arslan, kullandığı 07 HIV 95 plakalı motosikletle bir anlık dikkatsizlik sonucu park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Arslan’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Arslan’ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Arslan’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Evli ve iki çocuk babası olan Adnan Arslan, Alanya'nın unutulmaz restorancısı 'Pilot' lakaplı Ali İhsan Arslan'ın oğlu, turizmci Veli Arslan'ın kardeşi, restorancı Abbas İhsan Arslan'ın yeğeniydi.