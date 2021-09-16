Alanya'nın sevilen esnafı kalbine yenik düştü

Alanya’nın en eski işletmelerinden birisi olan Alanya Matbaası’nın ikinci kuşak sahibi olan Hüsnü Gönüllü (45) uzun süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Meslektaşları tarafından çok sevilen Gönüllü’nün genç yaşta vefatı büyük üzüntü yarattı. Cenazesi bugün toprağa verildi. Yedi Gün Haber olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.