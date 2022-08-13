Alanya'nın Eski Kaymakamı Tayin Edildi

Alanya’nın unutulmaz kaymakamlarından olan ve bir süredir Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Hasan Tanrıseven'in yeni görev yeri belli oldu.

Tanrıseven, Kırklareli Vali Yardımcısı olarak atandı. Tanrıseven'e, sosyal medya aracılığıyla Alanya'dan da çok sayıda tebrik mesajı gitti.