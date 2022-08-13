Flaş HaberAlanya’da Şok İddia..!
Alanya'nın Eski Kaymakamı Tayin Edildi
Alanya'nın eski kaymakamlarından olan Dr. Hasan Tanrıseven tayin edildi.
GÜNDEM 13.08.2022, 09:47 Mihriye Özkan
Alanya’nın unutulmaz kaymakamlarından olan ve bir süredir Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Hasan Tanrıseven'in yeni görev yeri belli oldu.
Tanrıseven, Kırklareli Vali Yardımcısı olarak atandı. Tanrıseven'e, sosyal medya aracılığıyla Alanya'dan da çok sayıda tebrik mesajı gitti.
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