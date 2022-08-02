Alanya Muzu Tescillendi

Alanya’da avokado, yenidünya (muşmula) ve gülüklü çorbanın ardından artık Alanya muzu da coğrafi işaret ile tescillendi. Böylece Alanya’nın coğrafi işaretli ürün sayısı 4 ‘e yükselirken bu sayı Antalya genelinde ise 14 oldu.

‘SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ ALANYA’MIZA KAZANDIRDIK’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, “Alanya Avokadosu ve yenidünyasından sonra söz verdiğimiz gibi Alanya Muzunun da coğrafi işaretini Alanya’mıza kazandırdık. 11 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız başvuru Türk Patent Kurumu tarafından kabul edildi ve muzumuz artık tescillendi. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘BİRLİKTE YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR’

Alanya Muzu ile ilgili yaptıkları bilimsel çalışmaların ardından literatürdeki yerini aldığını belirten Başkan Şahin, “Alanya’mızın isminin her alanda daha fazla duyulması, Alanya’mızın mükemmel bir turizm kenti olduğu kadar güçlü bir tarım şehri olduğunu da tüm dünyaya anlatmanın en güzel yolunun burada yetişen ürünlere sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Diğer coğrafi işaretini kazandırdığımız ürünlerde olduğu gibi Alanya Muzu konusunda da yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda artık Alanya Muzu literatürdeki yerini aldı. Eşsiz kokusu ve tadıyla Alanya Muzu artık çok daha fazla tanınacak ve bilinecek. Alanya’mızın marka değerine katkı yapacak bu çalışmamızda bizlerin yanında olan herkese teşekkür ederim. Hizmetin en güzeline layık Alanya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Birlikte yapacağımız çok şey var” ifadelerini kullandı.