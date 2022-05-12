'Alanya Mutlaka İl Yapılacaktır'

Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’nı Alanya’da da düzenleyeceklerini ifade eden Türkdoğan, "Tarımdan turizme Alanya’nın bütün sorunlarını kapsayıcı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Alanya’da turizm, tarım, ticaretle uğraşan bütün paydaşları bu toplantımıza davet ediyorum” dedi.

“ESNAF BULUŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Geçtiğimiz 2 yılda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının hafiflediğini ve tedbirlerin azaldığını söyleyen Türkdoğan, Alanya’nın güzel bir turizm sezonu geçireceğine inandığını ifade etti. Türkdoğan, “Turizm esnafını ziyaret etmeye, talep ve beklentilerini, önerilerini almaya başladık. Bundan sonra da esnaf buluşmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“ALANYA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

10-16 Mayıs tarihleri arasındaki ‘Engelliler Haftası’na da değinen Türkdoğan, “Engelliler Haftası bir farkındalık haftası, kutlamıyorum. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Alanya engelsiz kent projeleriyle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir şehir. Bu vesileyle Alanya Belediyesi’ne engellilere verdiği destekten dolayı rehabilitasyon merkezleri ile şehirde yaptığı düzenlemelerle ortaya koyduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“HERKES BU SABRIN MÜKAFATINI ALACAK”

Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi konusundaki soruyu da cevaplayan Türkdoğan, “Alanya’nın en büyük sorunlarından birisi otopark. Kapalı otopark, kapalı pazarı ve rekreasyon alanıyla dijital kütüphanesi ve kültür merkezi şeklinde düzenlenmiş salonlarıyla önemli ve ciddi bir hizmet verecek. Altında dükkanlarla bir alışveriş yapılabilecek nokta oluşturacak ve bu cuma pazarını da cazibe ve merkezi haline getirecek. Alanya’da sert geçen bir kışla karşılaştık. Sürekli yağan yağışlar ve bunun yanında bölgedeki hafriyat çalışmaları sırasında yer altı su kaynaklarının ciddi anlamda olduğunu müşahade ettik.

Hafriyat çalışmalarına hem yağışların çok olması hem altından çıkan su kaynağı bir nebze geciktirdi ama bunlar aşıldı. Dertleri, sorunları biliyoruz. Buradaki süreçleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve belediyede ilgililerine aktardık. En kısa süreçte inşallah tamamlanacak. Burası tamamlandığında bir cazibe merkezi haline gelecek. Herkes bu sabrın mükafatını alacak” diye konuştu.

“ALANYAMIZ EN KISA SÜREÇTE İL OLACAKTIR”

Alanya'nın il olması konusuna da değinen Türkdoğan, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 100 il ve 100 milyonluk nüfusuyla büyük, güçlü Türkiye hedefini bir kez daha ifade etti. Türkiye’de bir yer ilçe il yapılacaksa ilk sıralarda Alanya’mızın olduğunu biliyoruz. Sayın genel başkanımız 2017’de Alanya’mıza gerçekleştirdiği ziyarette ‘İl olmak Alanya’mızın hakkıdır’ demişti. Alanya’mız en kısa süreçte il olacaktır. Biz bu anlamda umutlu olduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.