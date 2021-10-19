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Alanya MÜSİAD’dan Başsavcı Tekin’e ziyaret
MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimi, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin’i ziyaret etti.
GÜNDEM 19.10.2021, 22:00 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Mustafa Durusoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin’i ziyaret etti. Başsavcı Tekin ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD yönetimine teşekkür etti. Başkan Durusoy da, “Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Celal Tekin beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Değerli Başsavcımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.
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