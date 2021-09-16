Alanya Müftülüğü’nden ödüllü yarışma

Ahilik etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasına ortaokul, kısa film ve video yarışmasına ise lise öğrencileri başvuracak. Yarışmada resim ile kısa video ve film yarışmasında dalında birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 300 TL, üçüncü olanlara 200 TL verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru yaptıktan sonra eserlerini 4 Ekim 2021 tarihine kadar Alanya Müftülüğü’ne teslim etmesi gerekiyor. Müftülükten yapılan açıklamada, “Gençlerimizin yarışmamıza katılmalarını, ailelerimizin okullarımızın bu projeye destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.