Alanya Müftülüğü’nden ödüllü yarışma
Alanya Müftülüğü tarafından Ahilik etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü resim, kısa film ve video yarışması düzenliyor.
GÜNDEM 16.09.2021, 20:00 YEDİ GÜN HABER-2-
Ahilik etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasına ortaokul, kısa film ve video yarışmasına ise lise öğrencileri başvuracak. Yarışmada resim ile kısa video ve film yarışmasında dalında birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 300 TL, üçüncü olanlara 200 TL verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru yaptıktan sonra eserlerini 4 Ekim 2021 tarihine kadar Alanya Müftülüğü’ne teslim etmesi gerekiyor. Müftülükten yapılan açıklamada, “Gençlerimizin yarışmamıza katılmalarını, ailelerimizin okullarımızın bu projeye destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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|7
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|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
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|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
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|1. Chelsea
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|13
|2. Liverpool
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|13
|3. M. United
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|13
|4. Brighton
|5
|12
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|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
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|9. Brentford
|5
|8
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|6
|12. Leicester City
|5
|6
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|6
|14. Crystal Palace
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|5
|15. Southampton
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|4
|16. Wolverhampton
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|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
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|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
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|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
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|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
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|0