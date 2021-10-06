Alanya Müftülüğü'ne anlamlı ziyaret

Bu kapsamda Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gınbıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mücahit Mecek , Salih Kaplan ve Raşit Kaya Alanya Müftülüğü’nü ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette dernek başkanı Mustafa Gınbıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan şahsında tüm Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti. Ayrıca günün anısına İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’a Önder İmam Hatipliler Derneği’nin yayınladığı “İmam Hatip Neslinin Önderleri” adlı kitabı hediye edildi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gınbıroğlu şu ifadelere yer verdi: “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temasıyla kutlanmakta olan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yönetim kurulumuzla birlikte Alanya Müftülüğünü ziyaret ettik. Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan şahsında bütün din görevlilerinin haftasını tebrik ederek vefa dileklerimizi ilettik. Müftümüze Önder İmam Hatipliler Derneği’nin yayınladığı "İmam Hatip Neslinin Önderleri" adlı kitabı hediye ettik. Bu vesileyle geçmişten bugüne, vefat eden bütün din görevlilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat, afiyet ve selametler diliyoruz.” dedi.

Ziyaret Müftü İlhan’ın Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gınbıroğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmesiyle sona erdi.