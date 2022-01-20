Alanya Markası Azura 'Nashira'yı Satın Aldı

Recep İvedik filminin de çekildiği ünlü otel artık "Azura Deluxe Sorgun" adıyla turizme hizmet verecek.

Cebeci Global Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Cebeci, Azura Deluxe Hotelleri'nin büyümesini sürdürdüğünü belirterek "Ülkemiz ve bölgemiz turizmine en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Azura Deluxe Sorgun, Manavgat'ın Side Mahallesi, Sorgun Mevkii'nde 90 bin metrekare alana kurulu dev bir tesis. 500 oda, 1000 yatak kapasitesi mevcut. 8 çocuk, 10 büyük, 4 jakuzi havuza sahip tesisin 400 metre uzunluğunda plajı bulunuyor. 27 kollu büyük aquapark, çocuklar için havuz korsan gemisine sahip. 11 adet tenis kortuyla hizmet veren tesiste ayrıca masa tenisi, kano, plaj voleybolu gibi aktiviteler de bulunuyor.