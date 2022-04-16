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Alanya Krizi Fırsata Çevirmek İstiyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa Birliği ve ABD tarafından Rusya’ya uygulanan ambargolar devam ederken, THY'nin 70 uçakla Rusya'dan charter seferlere başlamaya hazır olduğunu açıklamasıyla moral bulan Alanyalı turizmcilerden dikkat çeken öneriler geldi

GÜNDEM 16.04.2022, 08:16 Meliha Yılmaz
Alanya Krizi Fırsata Çevirmek İstiyor

Pandemi ile birlikte son 2 yılı oldukça zor geçiren Alanyalı turizmciler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte yeniden hayal kırıklığına uğradı. Savaşın ardından, AB ve ABD tarafından Rusya’ya konulan ambargolar ve Türkiye’nin dengeleyici bir dış siyaset izlemesi, krizin fırsata çevrilme eğiliminde etkili oldu. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, hem krizin bertaraf edilmesi için öneriler sundular hem de mevcut koşullarda beklenen yaz sezonu hakkında öngörülerini paylaştılar. Türk Hava Yolları’nın (THY) 70 uçak ile charter seferlere hazır olduğunu belirten turizmciler, bu seferler ile de 3 milyon turist hedeflendiğini belirttiler.

‘ ANTALYA VE ALANYA’DA KRİZ MASASI KURULMALI’

Konuyla ilgili dikkat çeken önerilerde bulunan ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) ve ALÇED (Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği) Kurucu Üyesi Metin Erdem "Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım uygulamalarını gündeme getirdi. Uygulanan uçuş yasağı nedeniyle bütün Rus uçakları hangarda yatarken, Rus Tur Operatörleri Türk uçak şirketlerinden koltuk kiralamak zorunda kalıyor. Ölçekli Kitle Turizmi (charter) açısından yeterli olması imkansız. Bizim de turiste ihtiyacımız var. Türkiye, yaptırımlara uymadığı için mevcuttaki uçak krizini fırsata çevirebilir. Bu kapsamda Antalya ve Alanya bölgesinde kriz masası kurulmalı. Turizm Bakanlığı ile görüşülüp, Rusya’dan gelecek uçaklar için ekstra yakıt desteği talep edilmeli. Pegasus gibi havayolu şirketleri taşın altına elini koyup uçak sayılarını arttırabilir. Rus uçaklarındaki ‘Aeroflot amblemi ‘Pegasus’ olarak değiştirilebilir. THY’nin daha fazla uçak koyması için lobi oluşturulabilir. İş insanları ve turizmcilerden oluşan bir fon oluşturulabilir. Böylece boş koltuklar finanse edilmeli ki uçak şirketleri cesur davransın. Yaptırımları fırsata çevirebiliriz. Türkiye, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymadığı için elimizde büyük fırsat var. Rusya'da hangarda bekleyen uçakların uçamama maliyeti çok yüksek. Satılamayan koltuk stoklanmaz. O uçakların aktif hale gelmesi Rusya ve Putin'in de işine gelir. Tam bir kazan kazan modeli olur. Ayrıca TAV gibi havaalanı işletmecileri de bu projeye dahil edilerek, onların da en azından zarar etmelerinin önüne geçilir" dedi.

‘BU DURUMU ESNAFLAR FİNANSE EDEMEZ’

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Rusya-Ukrayna savaşı, ikinci ayında ilerliyor. Bu kadar sürmesini ummuyorduk ama görünen o ki devam edecek. En büyük iki pazarımız birbiriyle savaşıyor ve bu pazarlara olan bağımlılığımız bizleri kara kara düşünmeye itiyor. Rusya turizm yetkilileri savaş içinde olmasına ve uygulanan ambargolara rağmen, vatandaşlarının tatil problemlerini çözmeye çalışıyor. Umuyorum ki Rus turist tercihini Türkiye’den yana kullanacak. Tur operatörleri THY uçakları ve Red Wings uçakları ile Türkiye operasyonlarını gerçekleştirecek. Aynı zamanda Turizm Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız da konuyla ilgili çözümler geliştiriyor. Bu çözümler, tur operatörlerine destek verilmesi, vergi indirimi yapılması olabilir. Ancak uçamayan uçakların, boş koltuklarının esnaf tarafından finanse edilmesi gibi fikirlere katılmıyorum. Turizmci esnaf zaten birkaç senedir pandemi sebebiyle zorluklar yaşıyor, kendi kendini zor finanse ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 70 uçaklık filo ile Rus turistleri taşımaya talip olduklarını belirterek ‘Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz. Charter 3 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor’ dedi. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu uçakların talebi karşılayabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘CHARTER İLE HEDEF 3 MİLYON TURİST’

ALTİD ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, “Rusya’da hangarda yatan Rus uçaklarının herhangi bir logo değişikliği ya da farklı bir yolla uçurulması mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği tarafından yaptırımlar açıklandı. Bu uçaklar kesinlikle ne uçabiliyorlar ne de yedek parça tedarik edebilecekler. Bu uçaklar bakım da tedarik edemeyecekler. Herhangi bir havalimanından servis almaları da imkansız. Bu nedenle bu uçakların tüm hareket kabiliyetleri kısıtlanmış oluyor. Türkiye bu durumu nasıl fırsata çeviriyor? Zaten Rus turistlerin tatil için gelebilecekleri yerlerden birisi Türkiye. Türk Hava Yolları 70 uçağını charter olarak Rus vatandaşın hizmetine sunmaya hazır. Buna da kademeli olarak başladı. Burada da 3 milyon turist hedefleniyor. Bunun dışında charter şeklinde hizmet verecek diğer Türk uçak şirketleri de var. Bizim bu durumu fırsata çevirmemizin tek yolu bu. Hem Türk Hava Yolları’nın charter şeklinde kullanılması ki THY bu konuda oldukça provaktif. Yıllardır Türk Hava Yolları’nın gerektiğinde Türk turizmi için ana taşıyıcı olması bizleri her zaman gururlandırıyor. Koltuklarını hem Rus hem de Türk operatörlere tedarik ederek Rus misafirleri taşımaya başlıyor. Belki en başta hayal ettiğimiz sayıyı alamayacağız ama yine de bol bol Rus misafir ağırlayacağız. Türkiye, hangi milletten olursa olsun, kendi ülkelerinde sorun yaşasalar bile barış içinde tatil yapabilecekleri en iyi ülkelerden bir tanesi. Biz bunun garantisini vererek her misafirimizi ağırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı (

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