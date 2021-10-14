Alanya Kızılay umut oluyor

Her kampanyada bağışta bulunan hayır sahipleri ve gönüllüler Türk Kızılay'ın büyük şemsiyesi altında iyilik elini uzatarak engelli bireylere umut olmaya devam ediyor. Şubemize başvuran bir engelli bireyin daha tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçları tarafımızca karşılandı. Hayır sahibi bağışçıların teslim ettikleri emanetleri yerine ulaştıran Kadın Kolları gönüllüleri adına Selbinaz Dere Bağışlar Alanya'ya umut olmaya devam edeceklerini bildirdi. Türk Kızılay Alanya Şubesi Yönetimi yardım başvurusu ve bağış kabullerinin devam ettiğini bildirdiler. Aşağıdaki şube iletişim bilgilerinden hem yardım talebi hem de bağış başvurusu yapılabileceğini söylediler. Karşılıksız çalışan kadın ve genç tüm gönüllülere de teşekkür ettiler. Türk Kızılay Alanya Şubesi. Ziraat Bankası. IBAN: TR17 0001 0019 4000 0018 6871 13 hesap numaramız ve Türk Kızılay Alanya Şube irtibat numarası : 0538 277 09 44.