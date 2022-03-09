Alanya Kırsalında Yollar Bakımda

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri ilçenin farklı noktalarında aşırı, yağış, göçük ve heyelan nedeniyle bozulan grup yollarındaki bakım onarım ve yama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bayır, Hocalar, Özvadi, İmamlı, Kızılcaşehir, Akçatı, Aliefendi ve Beyreli Mahallelerinde şarampol temizliği, yol bakım ve onarımı ile yama çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan Çamlıca Mahallesi’nde heyelan nedeniyle taş ve toprağın kapattığı grup yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.