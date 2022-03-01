Alanya Kırsalında Yoğun Mesai

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri Toroslar’da kar mücadelesi, sahil kesimlerinde ise heyelan nedeniyle taş ve toprakla dolan ya da göçük oluşan yollarda bakım onarım, yağmurun bozduğu yollarda ise yama ve bakım yapıyor.

Toroslar’da kar mücadelesi

Akçatı, Uğurlu, Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinin yayla yolları kar nedeniyle kapanınca Büyükşehir ekipleri kısa sürede bölgeye giderek çalışmalara başladı ve dört mahallenin yayla yolları yoğun bir çalışma sonucu trafiğe açıldı. Bu arada İmamlı ve Özvadi mahallesinin yayla yollarında da kar temizleme çalışması yapıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Çamlıca Mahallesi grup yolu heyelan nedeniyle kapandı. İş makinelerini kısa sürede bölgeye gönderen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri, yolda çalışma yaparak kısa sürede trafiğe açtı. Çamlıca Mahalle Muhtarı Necati Ağaoğlu, kısa sürede bölgeye gelerek yolu ulaşıma atan Büyükşehir ekipleri ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Diğer yandan göçük meydana gelen Dim Alacami yolunda ise taş duvar çalışması yapılarak yol güvenli hale getirildi.

Yollarda bakım onarım

Alara, Çakallar, Saburlar, Orhan, Karamanlar ve Gümüşgöze grup yollarında bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi.