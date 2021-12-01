Alanya Kent Konseyi’nden Fuar’a Davet

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, fuara Alanya’da yaşayan vatandaşları davet etti. Özcan, “Alanya Kent Konseyi’nin çalışma grupları var. Hobi Tasarım Çalışma Grubu ile birlikte 7-8 aylık bir çalışmamız var. Bu Alanya’da atölye sahiplerinin, profesyonel olarak hizmet edenlerin oluşturduğu bir çalışma grubu.

Daha öncesinde bunu uygulamaya koymuştuk fakat hava muhalefetinden dolayı gerçekleştiremedik. 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da Şelale Meydanı’nda ‘Sanat Tasarım ve Hobi Fuarı’nın açılışını yapacağız. Bu tasarımcıların bir araya geldiği bir organizasyon. Bütün halkımızı bu fuara bekliyoruz. Kent konseyi olarak amacımız şehirde beraberliği sağlayıp birlikte yol almak. Bir maddi beklentimiz yok. Fuarda workshop çalışması olacak. Çeşitlilik açısından görmede fayda var diyoruz. Fuar bir gün açık kalacak” dedi.