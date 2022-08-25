Alanya Kent Konseyi Toplandı

Toplantıda 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, Yerel Ulaşım Komisyonu Çalışma Grubu'nun kurulması, toplu taşımaya ilişkin problemler, kentte yaşayan öğrenci ve kamu kurum çalışanlarının barınma problemi ve gündeme yönelik konular görüşüldü.

Yürütme Kurulu toplantısına Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Temsilcisi Akdeniz Gençlik

Derneği temsilcileri de katıldı. Temsilciler, caretta caretta ile ilgili düzenledikleri Avrupa Birliği projesi hakkında yürütme kurulunu bilgilendirip, üniversite öğrencilerinin öğrenim döneminin başlaması ile birlikte yaşanacak barınma sorunlarına yönelik bilgi aktarımı yaptılar.

'SAFARİ DENETİMLERİ ARTTIRILMALI'

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, toplantı gündemine ilişkin açıklamasında "Öncelikle tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Alanya Kent Konseyi'nin öncülüğünde her sene düzenlenen fener alayını bu sene 30 Ağustos Salı günü Atatürk Anıtı önünde 19.30’da başlatacağız. Fener alayımıza tüm halkımız davetlidir. Son dönemlerde şehrimizde yaşanan göç durumu neticesinde konut ve kira fiyatlarının kontrolsüz artışı, şehrimizde yaşayan öğrencilerimiz, memurlarımız ve yerli halkımıza mağduriyet yaratmaktadır. Şehrimizde mevcut 2 üniversitemiz bulunmaktadır. Özellikle üniversite öğrencileri önümüzdeki eğitim döneminde yurt ücretleri, kira ve konut fiyatları ile gıda fiyatları başta olmak üzere krizden en fazla etkilenen dezavantajlı grup haline gelmişlerdir. Geçmiş yıllarda üniversiteli öğrencilerin yaşamış olduğu barınma sorununun, önümüzdeki dönemlerde piyasa şartları ve ülkenin ekonomik koşulları nedeniyle artarak devam edeceğini ve çok ciddi bir problem olacağını gözlemlemekteyiz.

Bununla birlikte şehrimizde yaşayan ve Alanya’mıza atanan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve çalışacak kişiler de aynı mağduriyeti yaşamaktadır.

Şehrimizde ulaşım ile alakalı hatlardaki sıkıntı devam etmektedir. Yazın yaşanan nüfus artışı ile birlikte halkın mağduriyeti halen devam etmektedir. Kış döneminde üniversitenin de açılacak oluşu nedeniyle ulaşım problemlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Yine ulaşımdaki çözüm noktalarından biri de taksicilerin müşteri ile iletişim kurması konusunda eğitilmeleri ve halk otobüsü şoförlerinin benzer bir eğitimden geçmesi gerekmektedir.

Son dönemlerde artan safari kazaları bizleri üzmektedir. Konu ile ilgili denetim ve kontrollerin arttırılması ve bu tarz olumsuz olayların son bulmasını temenni ediyoruz.

Alanya doğası ile güneşi ile hepimizin. Bu şehri korumak da hepimize görev olarak düşmektedir.

Biz Alanya’da yaşayan vatandaşlar olarak denizimizi, doğamızı, kültürümüzü korumalıyız ve bu noktada her kişiye görev düşmektedir. Hep birlikte sahip çıkalım, bu zor günleri birlikte atlatalım" dedi.