Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den Gaziler Günü mesajı

Yayımlanan mesajda, “Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi Oluruz ” düsturuyla, gaza anlayışını her şeyden üstün tutan ve tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan şanlı milletimizin onur ve gurur kaynağı kahraman gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle bir kez daha anıyoruz. Vatanları uğruna gözlerini bir an bile kırpmadan ölüme yürüyüşleri ile her biri ayrı bir kahramanlık destanı yazan gazilerimize, hak ettikleri saygıyı göstermek, gururlu ve saygın bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak, bizlerin boynunun borcudur. Milletimizin bağrında yetiştirdiği cesur ve fedakar kahramanlarımız her türlü değeri fazlasıyla hak etmektedirler.

Yüz yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal“ rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği bu anlamlı gün vesilesiyle tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verildi.