Alanya Kalesine Asılan Trabzonspor Bayrağı Gündem Oldu
Bir yandan şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Karadeniz ekibinin bayrağı Alanya Kalesi’nin surlarına asıldı.
GÜNDEM 01.04.2022, 12:11 Meliha Yılmaz
Alanya’da Alanyaspor haricinde bayrak istemiyoruz diyen bir taraftar ise olaya tepki gösterdi.
Tranzonspor’un bayrağı Alanya Kales’nin surlarına asıldı. Alanyasporlu taraftarlardan bazıları ise olaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bayrağı paylaşan taraftarlar, ‘’Güzide şehrimiz Alanyamızda Alanyaspor bayrağından başka bayrak istemiyoruz’’ dediler.
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|27
|35
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|28
|35
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|34
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
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|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
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|11
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|1. M.City
|29
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|59
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|51
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|46
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|29
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|30
|30
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|30
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|27
|25
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|29
|22
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|27
|22
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|17
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|66
|2. Sevilla
|29
|57
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|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
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|48
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|29
|45
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|41
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|29
|40
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|36
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|36
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|32
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|29
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|28
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|29
|27
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|29
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|29
|22
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