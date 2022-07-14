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Alanya Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi yaptığı esnada şüpheli hareketler sergileyerek seyir halinde olan üzerinde 2 kişinin bulunduğu 07 VL 40 plakalı motosikleti takibe aldı.
GÜNDEM 14.07.2022, 13:39 Meliha Yılmaz
Jandarma bir süre takip ettiği motosikleti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çuval içerisinde 7 kök Hint keneviri ele geçirirken, motosikletteki K. K.(27) ve Y. E. (18) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri Konaklı Mahallesi’ndeki M. D.’ye (55) ait evin bahçesinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda ekili vaziyette 16 kök Hint keneviri ele geçirilirken, M. D. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
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