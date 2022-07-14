Alanya Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma bir süre takip ettiği motosikleti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çuval içerisinde 7 kök Hint keneviri ele geçirirken, motosikletteki K. K.(27) ve Y. E. (18) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri Konaklı Mahallesi’ndeki M. D.’ye (55) ait evin bahçesinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda ekili vaziyette 16 kök Hint keneviri ele geçirilirken, M. D. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.