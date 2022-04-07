Alanya İlçe Başkanı Karadağ'dan Eleştiri

Toplantıdan sonra gündeme dair açıklamalar yapan Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, önceki gün toplanan Alanya Belediye meclisinde alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Mecliste Alanya için çok önemli kararların alındığını vurgulayan Karadağ, “Bir şehrin yönetilmesindeki en önemli husus planlı, kimlikli ve kurallı bir kent olması. Bu konulara Alanya’mızın artık çok ihtiyacı olduğu kanısındayım. Türk Telekom birtakım yeraltı kablolarının döşenmesi ile alakalı Alanya’yı delik deşik etti. Hizmet mutlaka gelmeli, yapılmalı fakat bu planlı, kimlikli ve kurallı olmalı. Daha önce de Alanya’da doğal gaz gibi altyapıyı ilgilendiren çalışmalarla ilgili birtakım görüşleri beyan ettik. İlçeye gelen her çalışmada Alanya’yı delik deşik edecek olursak ne kimlik kalır ne kural. Önerim şu. Bu bir kere ve tünel şeklinde yapılmalı. Alt yapının tamamı yeraltına bir seferde alınmalı. Ondan sonra gelecek hizmetlerin hepsi altyapıdaki yapılaşma ile birlikte şehre zarar vermeden yapılmalı. Elbette ki bu bir maddiyat gerektirecek ama Alanya’nın gücünün buna yeteceği kanısındayım” dedi.