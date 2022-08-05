Alanya İçin Sürpriz Sağanak Yağış Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Alanya'da 3 gün üst üste gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
GÜNDEM 05.08.2022, 23:24 Zeynep Oktay
Alanya'ya yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmini, görenleri şaşırttı. Yüksek nem ve aşırı sıcağın etkili olduğu şu günlerde Alanya için 3 gün üst üste gökgürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.
Meteoroloji tahminlerine göre, Alanya'da yarın (6 Ağustos Cumartesi) hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece, nem ise en düşük yüzde 68, en yüksek yüzde 92 olacak.
Meteoroloji'ye göre, 7 Ağustos Pazar günü mevzi sağanak yağışın etkili olacağı Alanya'da, 8 Ağustos Pazartesi, 9 Ağustos Salı ve 10 Ağustos Çarşamba günleri ise gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre, bu üç günde sıcaklık ve nem bir miktar azalacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|2. Adana Demirspor
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|3. Alanyaspor
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|4. Ankaragücü
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|5. Antalyaspor
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|6. Beşiktaş
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|7. Karagümrük
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|8. Fenerbahçe
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|9. Galatasaray
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|10. Gaziantep FK
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|11. Giresunspor
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|12. Hatayspor
|0
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|13. Başakşehir
|0
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
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|17. Sivasspor
|0
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|18. Ümraniye
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|0
|19. İstanbulspor
|1
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
|0
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|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|0
|7. Crystal Palace
|1
|1
|8. Everton
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|9. Fulham
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|0
|10. Leeds United
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|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
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|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|0
|20. Wolverhampton Wanderers
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|0
|2. Athletic Bilbao
|0
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|0
|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
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|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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