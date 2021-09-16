Alanya GZP’de hava trafiği felç oldu

Dün akşam saatlerinde Alanya'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına Gazipaşa Havalimanı'nda hava trafiğini felç etti. THY’nin İstanbul’dan saat 17.30’da kalkan uçağı, yoğun yağış, şimşek ve fırtına nedeniyle Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na (GZP) inemedi. Antalya semalarında yaklaşık 1 saat tur atan THY uçağı, daha sonra GZP’ye indi ve 19.30’daki GZP-İstanbul uçuşu 2 saatlik rötarla 21.30’a kaldı. Pegasus’un da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 18.30’da kalkan uçağı, Gazipaşa semalarında 1 saat tur attı ve daha sonra inebildi. GZP-Tahran seferi yapacak olan Free Bird uçağı da kötü hava şartları nedeniyle GZP’ye inemedi ve Antalya Havalimanı’na indi. Tahran yolcuları da GZP’de Türk yolcularla birlikte saatlerce beklediler.