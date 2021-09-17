Alanya esnafının sorunları görüşüldü

Esnafın ve oda başkanlarının yaşadığı sorunları daha hızlı çözüme kavuşturmak için Demir’in organize ettiği kahvaltı programına katılan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya’daki oda başkanları bir araya geldiler. Konuyla ilgili konuşan ALESO Başkanı Demir, “Toplantıda esnaflarımızın sorunlarını birinci ağızdan iletme fırsatı bulduk. Başta kaymakamımız, belediye başkanımız ve oda başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.