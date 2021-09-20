Alanya esnafı dertli

Koronavirüs salgınında kapanan kaynak pazarlarla turizm sezonu istenilen düzeyde gitmemiş, esnaf da çareyi dükkan kapatmakta bulmuştu. 2021 yılında ise, salgının seyrinin olumlu yönde ilerlemesiyle turizmdeki hareketlenme, kapanan kepenkleri açtırdı, esnafın para kazanmasını sağladı. Bu yıl esnaf pandemi nedeniyle aldığı kredileri öderken, şimdi ise sezon kapanınca ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 2021 yaz sezonunda Alanya’ya talebin oldukça fazla olduğunu, vatandaş ve esnafın bu sezonda az da olsa nefes aldığını belirtti. Demir, önümüzdeki sezonlarda da taleplerin daha da artması temennisinde bulundu. Demir, esnafların şu anlık sadece kredi borçlarını ödeyebildiklerini belirtti.

Demir, “Yerli ve yabancı turistlerimiz yasakların kalkmasıyla birlikte Alanya’ya tatile geldiler, bu yaz ilçemiz genel olarak yüzde 80, bayramlarda ise yüzde 100 doldu. Bugünler de ise okulların açılmasıyla birlikte yerli turistlerimiz kentlerine dönüş yaptılar ama yabancı turistlerimiz hala gelmeye devam ediyor, otellerimiz hala yüzde 60 dolu, sezon güzel geçiyor” dedi.

Esnafların bu sezon kazandıkları gelirlerle sadece kredi borçlarını ödeyebildiklerini belirten Demir,”2 senedir kapalı olan dükkanlarından dolayı esnaflar kredileri borçlarını ödemekle meşguller. Şu anda kışlık kenara koyacak bir kuruş paraları yok sadece borçlarını ödemeye yetiyor. Zaman yirmi sene önceki zaman değil kazançlarda aynı değil, esnaf evine sadece ekmek götürmek istiyor. Umarım sezon devam eder ve esnaflarımızda borçlarından az da olsa kurtulur” ifadelerine yer verdi.



