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'Alanya Esnafı Çıkmaza Girdi'

Alanya’da dün bir esnaf haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip, benzin ve çakmakla kendini yakmaya kalkıştı. Alanya esnaf temsilcileri "Esnafımız hacizle karşı karşıya ve çaresiz. Afet Bölgesi olmamız gerekiyor, ayağa kalkabilmek için devlet desteği şart" diyor

GÜNDEM 19.05.2022, 10:13 Meliha Yılmaz
'Alanya Esnafı Çıkmaza Girdi'

Tüm dünyayı etkileyen pandeminin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı, Alanya’daki esnafları da vurdu. Alanya’da son dönemde borçlarını ödeyemeyen esnaflar hacizle karşı karşıya kalıyor. Alanya’da dün bir esnaf haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakmaya kalkıştı. Akşam saatlerinde ise Mahmutlar’da bir vatandaşın daha intihara kalkışması, yaşanan zor günleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Alanya’daki esnaf temsilcileri hükümet yetkililerini desteğe davet ederken, esnafları ise ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları, daha fazla borca girmemeleri konusunda uyardılar.

‘BUNA BENZER OLAYLARA DAHA ÇOK ŞAHİT OLABİLİRİZ’

Çözüm bulunamaması durumundan buna benzer olayların daha çok yaşanabileceğini belirten Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, “Alanya’da esnaflar zorlu bir süreçten geçiyor. Esnaflar borca girip çok fazla ürün alıp satamadığı zaman çek sahibi, avukata verip ertesi gün icra gönderiyor. Ekonomik şartlardan dolayı herkesin paraya ihtiyacı var. Hukukçulara da, devletimize de, alacaklılara da, dükkan sahiplerine de bu noktada insani bir sorumluluk düşüyor. Aksi takdirde Alanya’da buna benzer olaylara daha çok şahit olabiliriz. Devletimiz de 6 ay ödemesiz düşük faizli bir kredi verirse, esnaflarımız da biraz nefes alabilir. Alanya’da toplam 30 bin esnaf var. Alanya Esnaf Odası’na kayıtlı 5 bin esnaf var. Bu esnafların şu anda 150’ye yakını icralık olmuş durumda. Esnaflara ödeyebileceği bir zamana kadar süre verilmesi gerekiyor. Dürüst esnaflar icra geleceğini duyduğu zaman bunalıma girip kendini kaybediyor” dedi.

‘ESNAFLAR ALDIĞI YARALARI KAPATAMIYOR’

Esnafların aldığı yaraları kapatamadığını söyleyen Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Pandemi döneminin hemen ardından tam normalleşmeye geçerken ürünlerin fiyatlarındaki, döviz kurlarındaki artışlar ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler esnaflarımızı olumsuz yönde etkiledi. Son bir hafta 10 gün içerisinde esnaflarımızın işlerinde ciddi bir düşüş var. Bu sebeple alacaklı kişilerin biraz daha anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey candan önemli değildir. Bir esnafımızın kendini yakacak duruma gelmesi düşündürücüdür. Esnafların özellikle krediye ulaşılabilmesi ve diğer konularda desteğe ihtiyacı var. Esnaf son iki yılda aldığı yaraları kapatamıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler de turizme yansıyor, doğal olarak esnafta gelir kaybına yol açıyor. Esnafı umutsuzluğa sürüklüyor. Her şeye rağmen esnaflarımız ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ’

Aynı zamanda Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı da olan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise “Bu sene turizm sezonunun çok iyi geçeceğini düşünen esnaflar belli yatırımlara ve borca girdiler. Daha sonra Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş turistlerin gelmesini engelledi. Bizim bölgemizin çoğunluğunu da Rus ve Ukraynalı turistler oluşturuyordu. Beklentiler karşılanmayınca esnaf arkadaşlarımız da sıkıntıya girmeye başladılar. Esnaflarımızdan ricamız fazla borçlanmamaları, ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları. Devletimizin de bu duruma bir an önce önlem alması gerekir. Özellikle uçaklarda yaşanan krizden dolayı devletimiz ülkemize gelecek olan turistlere ulaşım anlamında alternatifler oluşturmalı. Bölgemiz afet bölgesi ilan edilmeli ve esnafın ayakta durabilmesi için faizsiz bir şekilde kredi verilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

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