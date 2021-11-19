Alanya Emniyetten uyarı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki ekleri açmayın. Bu ekler kişisel bilgilerinizi çalınmasına neden olacak zararlı yazılım içerebilir” ifadelerini kullandı.