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Alanya Emniyetten uyarı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar yaşanabilecek dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıldı.
GÜNDEM 19.11.2021, 12:04 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki ekleri açmayın. Bu ekler kişisel bilgilerinizi çalınmasına neden olacak zararlı yazılım içerebilir” ifadelerini kullandı.
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