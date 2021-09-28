Flaş HaberAlanya’da lüks araç zincir markete girdi!
Alanya Emniyeti’nden vatandaşa önemli uyarı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşlar siber saldırılara karşı uyarıldı.
GÜNDEM 28.09.2021, 11:07 Melike Temir
YAPILAN paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
‘Farkında Ol! Oltaya Gelme!
Dolandırıcıların hedefi olmak istemiyorsanız;
Güvenli olduğundan emin olduğunuz internet ağlarına bağlanın.
Kişisel bilgilerinizi sınırlı tutun.
Güçlü şifreler belirleyin.
Gizlilik ayarlarınızı açık tutun.
Alım ve satım işlemlerinizi güvenli sitelerden yapın.
Kaynağından emin olmadığınız şüpheli linklere tıklamayın.
Uygulamaları güvenilir kaynaklardan indirin.
Virüs koruma programı kullanın ve virüs programınızı güncel tutun.’
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