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Alanya Emniyeti’nden vatandaşa önemli uyarı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşlar siber saldırılara karşı uyarıldı.

GÜNDEM 28.09.2021, 11:07 Melike Temir
Alanya Emniyeti’nden vatandaşa önemli uyarı

YAPILAN paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

‘Farkında Ol! Oltaya Gelme!

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