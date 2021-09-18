Alanya Elektrikçiler Odası aşure dağıttı

Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odasının Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği aşure gününe oda üyeleri ve oda başkanları yoğun ilgi gösterdi. Duadan sonra oda Başkanı İlyas Bayır'ın dağıttığı aşureye yoğun ilgi vardı.Oda Başkanı Bayır, yaptığı açıklamada mübarek muharrem ayında aşure günü vesilesiyle üyelerimiz ve dostlarımızla bir arada olalım istedik dedi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.