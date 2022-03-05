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Alanya, Ela Bebek İçin Tek Yürek Oldu
Alanya'da SMA hastası olan minik Ela bebek için düzenlenen kermese Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Pazarcılar Odası Başkan Adayı Hüseyin Gök katıldı.
GÜNDEM 05.03.2022, 14:19 05.03.2022, 14:57 Meliha Yılmaz
SMA TİP1 Hastası olan Ela Bebek için düzenlenen kermese Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Pazarcılar Odası Başkan Adayı Hüseyin Gök katıldı.
Ak Parti Alanya İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Toklu kermes ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak Ela bebek için Alanya'nın tek yürek olduğunu ifade ettti. Başkan Toklu "Minik Ela'mız için el ele" sözlerine yer verdi.
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