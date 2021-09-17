Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tam not

Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı ziyaret esnasında heyete pandemi dönemi boyunca sağlık alanında yapılan hizmetleri, fizibilite çalışmalarını ve hastanenin mevcut durumunu içeren bir sunum gerçekleştirdi. Görüşme sonrası heyet, hastanenin mevcut durumunu yerinde değerlendirerek incelemelerde bulundu. apılan hizmetleri değerlendiren Uz. Dr. Asiltürk, ” Yönetim olarak dinamik bir süreç izlemişsiniz. Hastanenin durumunu hastane potansiyeline göre tekrardan düzenleyerek gerekli alt yapı çalışmaları yapılmış, başarılı bir şekilde hizmete sunulmuş. Başta yoğun bakım ve birçok alanda yerinde ve olması gerektiği gibi bir sağlık hizmetini sunduğunuz için Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Hastane olarak taleplerinizle yakından ilgileneceğimizi de belirtmek isterim. Bizler gereken desteği sizlere vermeye hazırız ”dedi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek:” Pandemi süresince hastanemizde gerek yapısal gerekse çalışma sistematiği açısından yeni düzenlemelere gittik. Çıktığımız bu yolun zorlu ve yıpratıcı olduğunu hepimiz biliyorduk. “İnsanın aynası iştir “düsturu ile çalışmaya ve bu yolda modernize sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya onların sağlığını korumaya devam edeceğiz “diye konuştu.