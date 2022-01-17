Alanya EA'da Şok Gelişme!

Sözleşmesi yenilenmeyen eski Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı sonrasında göreve gelen Başhekim vekili Dr. Mustafa Etli'nin görevinden alınma gerekçesi belli oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgi notunda, "Disiplin soruşturması gereği, 14/01/ 2021 tarihinde sözleşmeli statüden çıkış (sözleşme fesih) işlemi gerçekleştirildi" denildi. Hastane çevreleri, "Dr. Mustafa Etli'nin adı yolsuzluk, usülsüzlük, iftira ve komplo tezgâhlarıyla anılmış ve şikayet konusu olmuştu. Müfettişlerin raporları da Etli'nin görevde kalmasına engeldi." yorumunu yapıyorlar.