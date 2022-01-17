Alanya EA'da Şok Gelişme!
ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürpriz bir görevden alma yaşandı
GÜNDEM 17.01.2022, 10:56 17.01.2022, 12:00 Meliha Yılmaz
Sözleşmesi yenilenmeyen eski Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı sonrasında göreve gelen Başhekim vekili Dr. Mustafa Etli'nin görevinden alınma gerekçesi belli oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgi notunda, "Disiplin soruşturması gereği, 14/01/ 2021 tarihinde sözleşmeli statüden çıkış (sözleşme fesih) işlemi gerçekleştirildi" denildi. Hastane çevreleri, "Dr. Mustafa Etli'nin adı yolsuzluk, usülsüzlük, iftira ve komplo tezgâhlarıyla anılmış ve şikayet konusu olmuştu. Müfettişlerin raporları da Etli'nin görevde kalmasına engeldi." yorumunu yapıyorlar.
Hak insanı 19 saat önce
Adam doğru düzgün çalışıyor ya bu millete yaramaz nezaman iş yapmassa bu insanların işine geliyor yani çalışanların
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