Alanya Dünya Şampiyonu Toprak’ı Karşıladı

2021 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Alanya’ya dönüşünde Alanya Belediyesi’nin organize ettiği programla karşılandı. Saat 16:00’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı.

İLK TEBRİK YÜCEL’DEN

Alana gelen vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Razgatlıoğlu’nu tebrik eden ilk isim Alanya Belediye Başkanı Adem murat Yücel oldu. Alanya’nın her zaman başarılı sporculara örnek bir kent olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Toprak Razgatlıoğlu’nun ortaya koyduğu başarı bizleri fazlasıyla memnun etmiştir, kendisiyle gurur duyuyoruz. Çocukluğundan beri tanıdığımız kardeşimizin bu gün elde ettiği dünya şampiyonluğu ile ne kadar gurur duysak azdır. Ben daha büyük başarılarla ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edeceğine inanıyorum. Genç sporcu kardeşimize kazasız belasız yeni şampiyonluklar diliyor şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜRKMEZER: “ALANYAMIZIN VE ÜLKEMİZİN GURURU OLDU”

Razgatlıoğlu’nun Dünya Şampiyonu olarak Alanya ve ülkemizin gururu olduğuna vurgu yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise, “Böyle bir organizasyon düzenlediği için Alanya Belediyesi ve organizasyona katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonumuz hem Alanyamızı hem de ülkemizi gururlandırdı böyle bir gurur yaşattığı için toprak ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “AĞABEYİ OLARAK GURUR DUYDUK”

Toprak Razgatlıoğlu’nun gösterdiği başarının gurur duyacak bir başarı olduğunu belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Motor sporlarında buralara gelmek kolay işler değil. Toprak kardeşimizle ne kadar gurur duysak azdır. Dünya şampiyonunu olarak kentimize döndü. Babası da bu günleri görmek isterdi ama kısmet olmadı. Kardeşimize kazandığı bu dünya şampiyonluğu için tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

RAZGATLIOĞLU: “BU ŞAMPİYONLUK HEPİMİZİN”

Alanya halkının coşkuyla karşıladığı Dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da, “Böyle karşılanmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Dünya şampiyonluğu kolay bir iş değil 8 ay süren bir sezon sonunda bu gerçekleşti. Sporla uğraşan her gencin hayali olan dünya şampiyonluğunu yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Bu sadece benim başarım değil bunu birlikte başardık, verdiğiniz mesajlarla büyük destek verdiniz herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Atatürk Anıtı’ndaki programın ardından katılımcılar Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.