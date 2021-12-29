Alanya Depremle Sallandı!

Alanya'da 29 Aralık Çarşamba günü saat 08:10 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre meydana gelen deprem 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Akdeniz'de Girit açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.

AVRUPA SİSMOLOJİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.9 OLARAK GEÇTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıklarken merkez üssünü Girit adası açıkları olarak gösterdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.