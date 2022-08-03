Alanya Depremle Sallandı!

Alanya bugün (3 Ağustos 2022 Çarşamba) saat 13.05'te depremle sallandı. AFAD'ın yayınladığı ilk verilere göre, deprem Antalya Kumluca'nın 48 km açıklarında meydana gelirken depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Kandilli ise depremi 4.4 büyüklüğünde açıkladı. Deprem yerin 70 km altında ve Alanya'ya 106 km uzaklıkta meydana geldi.