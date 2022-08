Alanya Demirtaş’ta Yapılaşma Çok Ama Altyapı Yok

Alanya’nın Demirtaş Mahallesi, inşaat sektörünün yeni gözdesi haline geldi. İnşaat yasağına rağmen bölgede inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Altyapıya bakılmadan verilen inşaat izinlerinin plansız ve çarpık yapılaşmaya yol açtığı konuşulurken, bunun sonucunda hem insanların hem de çevrenin büyük zarar göreceği vurgulanıyor.

‘TEKNİK VE SOSYAL ALTYAPI YETERLİ DEĞİL’

Demirtaş’ın altyapısının yetersiz olduğunu belirten Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Erkan Demirci, bölgede yapılaşmanın bu hızla ilerlemesi durumunda teknik ve sosyal altyapı alanları açısından sıkıntı yaratacağını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirci, “Demirtaş'ta kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi henüz yok. Atık sular sızdırmaz foseptik çukurlarında toplanıp vidanjörlerle çekiliyor. İçme suyu şebekesi şu an için yeterli ancak Demirtaş'a içme suyu sağlayan kaynakların kirlenmemesi için özel çaba gösterilmesi ve arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi şart. Yol, okul, cami, park gibi üst yapının da çoğu yetersiz durumda. Yapılaşma bu hızla giderse teknik ve sosyal altyapı alanları açısından sıkıntı yaşanacağı ortada. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi için geçen yıl çalışmalara başladı ve arıtma tesisini bu yılki yatırım programına koydu. Bu anlamda arıtma tesisi için yer tahsisi yapıldı. Arıtma tesisi ve yaklaşık 40 kilometre kanalizasyon şebekesi için projeler hazırlandı ve onaylandı. Yaklaşık 200 milyon TL tutarında bir projeden bahsediyoruz. Daha anlaşılabilir olması için Alanya Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin üçte biri oranında bir yatırım yapılacak. Bunun için Dünya Bankası'ndan dış kaynak arayışı devam ediyor. Yatırıma en kısa sürede başlanması hedefleniyor. Muhittin Böcek başkanın da bu konuda finansman sorununun çözülerek bir an önce yatırıma başlanması konusunda ASAT'a özel talimatı var. Ve bu konuyu takip ediyor” dedi.

‘FOSEPTİK ÇUKURLARI VE VİDANJÖRLE TURİZM’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de kişisel Twitter hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Alanya’da inşaat sektörünün yeni gözdesi Demirtaş’ta her yer temel çukuru. Birkaç aya beton bloklar yükselir. İyi de burada alt yapı yok. Kanalizasyon şebekesi yok. Foseptik çukurları ve vidanjörle turizm! Vay anam vay!” ifadelerini kullandı.

‘DEMİRTAŞ BÖLGESİNDE YAPILAŞMA HIZLANDI’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise “İnşaat yasağı yok, inşaat kısıtlaması var. İnşaat kısıtlamasını valilik yayınlıyor. Genelgede, turizm yapılan, otel işletmesi olan yerlerde beton dökülmemesi, gürültü yapılmaması gerektiği gibi kriterler belirtiliyor. Alanya’daki müteahhitler bu kriterlere dikkat ediyor. Alanya’da imarlaşmaya açık alan metrekaresi kısıtlı olduğu için şu anda yeni imara açılan Demirtaş bölgesinde yapılaşma hızlandı. Belediyeler bölge imara açılırken nüfus yoğunluğu projeksiyonları yapılıyor. Bölge ne kadar göç alır gibi tespitler yapılıp planda sosyal donatı alanları belirtiliyor. Buna göre müteahhide yoğunluk veriliyor. Buna göre yapılaşma başlatılıyor" dedi.