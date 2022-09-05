Alanya'dan Gelen Atlar Yarıştı

Temsili Selçuklu kervanı geçişiyle başlayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen atçıların katılımı ile yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce seyircinin izlediği yarışmalara İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, 9’ncu dönem yarış ağası Süleyman Keleş ve komite üyeleri katıldı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 57 atın katılımıyla gerçekleşen yarışmada, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, yol bitiren at, yol bitiren tay, yol bitiren ikili tay, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, yöre atları ve safkan Arap atları kategorilerinde yapıldı.

Toplamda 60 bin TL ödül dağıtılan yarışma, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun gözetiminde gerçekleşti.

Ormana Rahvan At Yarışları yarış sorumlusu Mustafa Akış, 90 dönümlük Eynif Ovası'nın Osmanlı’dan kalan hatıra bir yayla olduğunu söyledi. Ormanalılar olarak Rahvan At Yarışlarının bu yıl 9’ncusunu düzenlediklerini anlatan Akış, “Afyon, Konya, Isparta, Beyşehir, Alanya, Side, Serik ve diğer yerlerden gelen atlarla yarış yaptık. Yarışmaya saf rahvan atlarda geldi. Ayrıca yol bitiren ismini vermiş olduğumuz hızlı rahvanlar vardı. Bu yıl Eynif Ovası'nda hızlı rahvanların en iyilerinden olan yol bitirenlerin üst bölümü olarak yarıştırdık" dedi.

“57 ADET AT GELDİ”

Yarışmalara 57 adet at geldiğini söyleyen Akış, “Geleneksel yarışmamız şenlik havasında geçti. Bu geleneğimizi gelecek nesillere aktararak asırlarca sürdürmek istiyoruz.. Yarışmada dereceye girenlere para ve kupa ödülleri verdik. Ayrıca 3 nesil atçılık yapmış Serik ilçesinden İzzet Kirlioğlu ve Beyşehir ilçesinden Erdal Poyraz’a özel atçılık nişanı takdim ettik” diye konuştu.