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Alanya'daki Doktor Grevi Hastaları Mağdur Etti
ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktorları, tüm Türkiye'deki meslektaşları gibi greve gidince hastalar olumsuz etkilendi. İşi bırakma eylemi nedeniyle bilgilendirilmeyen ve özellikle uzak köylerden gelen çok sayıda randevulu hasta, mağdur oldu.
GÜNDEM 01.07.2022, 10:34 Meliha Yılmaz
Türkiye'de iki gündür gerçekleştirilen doktorların işi bırakma eylemi Alanya'daki hastaları da olumsuz etkiledi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tüm doktorlar greve katıldı. Bu nedenle de randevulu hastalara bakılmıyor. Ancak hastalara grev nedeniyle muayenelerin gerçekleştirilmeyeceği konusunda bilgilendirme yapılmadı. Randevusu olup özellikle Alanya'nın uzak köylerinden hastaneye gelen çok sayıda hasta bundan dolayı mağdur oldu. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapısından geri dönmek zorunda kalan vatandaşlar, durumdan yakındı.
Düşünüyorum 2 saat önce
Şu an doktorların iş bırakmasının nedeni ne olabilir? Az maaş, kötü çalışma şartları. Bence hepsi bahane. Asıl neden başka
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Mustafa er 3 saat önce
Grev günü 1 ay oncesinden belliydi, yönetimin hastalara bilgi vermesi daha uygun olmaz miydi. Daha iyi şartlar sağlanmazsa, hastanede doktor kalmayacak , hastalar ozellere mahkum kalacak.
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