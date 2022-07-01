Alanya'daki Doktor Grevi Hastaları Mağdur Etti

Türkiye'de iki gündür gerçekleştirilen doktorların işi bırakma eylemi Alanya'daki hastaları da olumsuz etkiledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tüm doktorlar greve katıldı. Bu nedenle de randevulu hastalara bakılmıyor. Ancak hastalara grev nedeniyle muayenelerin gerçekleştirilmeyeceği konusunda bilgilendirme yapılmadı. Randevusu olup özellikle Alanya'nın uzak köylerinden hastaneye gelen çok sayıda hasta bundan dolayı mağdur oldu. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapısından geri dönmek zorunda kalan vatandaşlar, durumdan yakındı.