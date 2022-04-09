Alanya'da Yine 'Marka' Kaosu

Esnaf ve avukatlar arasında gerginlik yaşanırken, durumdan haberdar olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerinde denetim yapan avukatlarla görüştü ve esnafı sakinleştirdi.

'ESNAF OLARAK YASALARA SAYGILIYIZ’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Esnaf olarak yasalara saygılıyız ancak avukatlar buradaki esnafla uğraşacağına, gitsin bataklığı kurutsun. Bu mallar İstanbul’da veya başka büyük şehirlerde üretiliyor. Avukatlar bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor ama işlerine böylesi geliyor. Alanya esnafı zaten zor süreçlerden geçiyor. Esnafımız kan ağlarken, daha sezon yeni başlıyorken bu duruma sessiz kalamayız. Esnaf turisti kandırmıyor, aldatmıyor. Turist, gerçeği 200 Euro olan ayakkabının imitasyonunu bilerek 20 Euro’ya alıyor. Şu anda ALTSO olarak esnafımızın haklarını savunmak için 2 avukat arkadaşımızı görevlendirdik. Önümüzdeki günlerde Ankara nezdinde bu konuyla ilgili girişimlerde bulunacağız. Ayrıca Alanya’da da en üst düzey yetkili isimlerle esnafımıza sahip çıkma adına toplantılar talep edeceğiz" dedi.