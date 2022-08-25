Alanya'da Yeni Sanayi Sitesi Heycanı

Başkanlığa seçilmesi ile üyelerine verdiği sözleri tutmak için kolları sıvayan Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Kestel Mahallesi'nde inşa edilen Sanayi Sitesi'nde dükkanı olmayan üyeleri dükkan sahibi yapmak için Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Kooperatifi'ni kurdu.

Başkan Açman, Kooperatif nezdinde yaptığı çalışmalar sonucu Kestel'de sanayi sitesinin yanında 100 dönüm arsanın İmar Planı'nda Sanayi olarak ayrılması yönünde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile ortak bir karar aldı. Başkan Açman, 100 dönümlük alanın sanayi olarak ayrılması sonrası dükkanı olmayan üyelere de kooperatife üye olması yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Açman'ın çağrısıyla 100 dönümlük arazi üzerine yapılacak dükkanlar için 250 esnaf kooperatife üye olurken, her gün üye sayısının arttığı bildirildi. Başkan Açman, " Yeni Sanayi Sitesi Projesi'ne talep çok fazla. Sanayi Sitesi için arazimiz kısıtlı ama üyelerimizden de talep çok" dedi

Açman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize her konuda destek veren Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in döneminde bu projenin temelini atıp, üyelerimize dükkanlarını teslim etmek istiyoruz. Başkanımız Adem Murat Yücel'e sanayi esnafımıza verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum."