Alanya'da yaşayan Alman Müslüman oldu

Alanya'da 28 yıldır yerleşik olarak yaşayan Karin Hasse, Alman arkadaşlarının Müslüman olması üzerine İslamiyet hakkında bilgi almaya başladı. Alman Karin Hasse'nin Müslüman olmaya karar vermesi üzerine arkadaşlarının yardımı ile Alanya Müftülüğü'ne müracat etti.

Burada kendisi için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Hasse'ye, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Müftü İlhan, Almanca Kuran'ı Kerim hediye ederek Müslümanlığın gereklerini anlattı.

Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Hasse, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu.

