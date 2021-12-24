Alanya'da Yangın kasıtlı mı çıkarıldı?

Alanya'nın Dikmetaş Yaylası, İmamlı Mevkii'nde araçlarıyla seyir halinde olan Kestel Off-Road üyeleri yol kenarında ormanlık arazide yangın çıktığını fark etti. Yangına hızla müdahale eden üyeler kar üzerinde ayak izleri tespit etti. Kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangını Kestel Off-Road üyeleri söndürürken kar üzerindeki ayak izleri net şekilde kameralara yansıdı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Özkan Yılmaz Kestel Off-Road üyesi çok sayıda teşekkür mesajı yağarken yangının kim ya da kimler tarafından çıkarıldığı bilinmiyor.

YAZ AYLARINDA KABUSU YAŞAMIŞTIK

28 Temmuz 2021'de komşu Manavgat'ta başlayan ve kısa süre içinde Alanya'ya sıçrayan seri orman yangınları Türkiye'nin birçok şehrinde doğa tahribatına yol açmıştı. Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can vermişti.