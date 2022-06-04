Alanya'da Vatandaşın Kaldırım İsyanı

Alanya Belediyesi’nin Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi’nde yapımına başladığı kaldırım çalışması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Çalışmanın kaldırımı aşarak dükkan önlerini de kapsaması mülk sahiplerini başta olmak üzere çevre esnafı da mağdur edeceği belirtildi. Mülk sahiplerinden Ayşe Uğurlu, “Kaldırımın düzenlenmesine karşı değiliz ama dükkanlarımızın önlerine kadar çalışma yapılmasını istemiyoruz. Ben dükkanlarımın önünün yıkılmasını istemiyorum. Özellikle kiracı esnaflarım bir bardak çay satabilmek için uğraşıyor. Yeri geliyor kiralarını ödeyemiyorlar. Bu dükkanların önü söküldüğü zaman ne yapacaklar? Nasıl iş yapacaklar? Ayrıca rögordan yaşadığımız problemler var. Parke taşları da çok temiz olmuyor. Temizlemesi de bir o kadar zor. Her yaz ‘Turist bekliyoruz’ diyorlar ama sürekli tadilat çıkarıyorlar. Herkesi rezil ediyorlar” dedi.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Bölge esnafı da zaten zorlu bir süreçten geçtiklerini az da olan işlerinin bitmek noktasına geleceğini dile getirdiler. Esnaf Adnan Yalçın, “Dükkanlarımızın önü düzgünken onları kırıp yerine parke taşlarını koyacaklar. Parke taşları da kullanışlı ve hijyenik değil. Yapılacak çalışma bizim işlerimizi aksatacak. Tozdan topraktan zaten kurtulamadık. 4 aydır sürekli bir çalışma var. Mülk sahiplerimiz de bu çalışmayı istemiyor. Zaten iş yapamıyoruz. Kazanç yok. Ama kira günü geldiği zaman kimse yardımcı olmuyor. Belediye bunları göz önünde bulundurarak esnafa yardımcı olması lazım” dedi. Bir diğer esnaf Sedat Özdemir de, “Bizim dükkanın önü şuanda mermer. Parke olursa tozun içinde kalırız. Kaldırımın yapılmasına karşı değiliz. Dükkanın dibine kadar kazılırsa o zaman esnaflar için sıkıntı olur. Tam sezon ortası herkesin işini de etkiler” şeklinde konuştu. Hasan Gülcan da, “Şuanda yapılan işlemin yanlış zamanda, yanlış olduğunu düşünüyorum. Sezon başlamış durumda millet zaten mağdur. İyice mağdur oluyor. Yetkililer bunu ölçüp biçip çalışma yapması gerekir” diye konuştu.