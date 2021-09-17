Alanya'da üniversite öğrencilerinin barınma sorunu bitmiyor
Alanya’da barınma sorunu ile başı dertte olan öğrenciler, şimdi de KYK’nın yurtlarına gelen zamlarla boğuşuyor.
Alanya’da üniversite öğrencilere yönelik yurtların yetersiz olması, barınma sorununu gün yüzüne çıkardı. Her geçen yıl ilçede öğrenci nüfusu artarken, barınmaya yönelik alınmayan tedbirler ise birçok öğrencinin açıkta kalmasına neden oluyor. Özellikle kira bedellerinin de yüksek olmasıyla beraber, öğrenciler ne yapacaklarını bilmez halde dertlerine çare arıyor. Son olarak da öğrencilere ikinci darbe KYK’nın yurtlarından geldi. 2021-2022 eğitim yılında yüzde 15 ve 20 oranında yapılan zamla öğrenciler sarsıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan zamma karşı tepki gösteren öğrenciler, bu durum karşısında yardım istiyor. Öğrencilerden biri, “Yurdu aradım. KYK ücreti 500 TL olmuş. Depozito ile birlikte bu ay 900 yatıracaksın diyorlar. Ya biz her sene depozito yatırmak zorunda mıyız? Bu öğrenci barındırmak değil, resmen öğrenci soymak. 1,5 yılda gerçekten yurt ücreti 280 TL’den nasıl 500’e çıktı” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0