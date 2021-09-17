Alanya'da üniversite öğrencilerinin barınma sorunu bitmiyor

Alanya’da üniversite öğrencilere yönelik yurtların yetersiz olması, barınma sorununu gün yüzüne çıkardı. Her geçen yıl ilçede öğrenci nüfusu artarken, barınmaya yönelik alınmayan tedbirler ise birçok öğrencinin açıkta kalmasına neden oluyor. Özellikle kira bedellerinin de yüksek olmasıyla beraber, öğrenciler ne yapacaklarını bilmez halde dertlerine çare arıyor. Son olarak da öğrencilere ikinci darbe KYK’nın yurtlarından geldi. 2021-2022 eğitim yılında yüzde 15 ve 20 oranında yapılan zamla öğrenciler sarsıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan zamma karşı tepki gösteren öğrenciler, bu durum karşısında yardım istiyor. Öğrencilerden biri, “Yurdu aradım. KYK ücreti 500 TL olmuş. Depozito ile birlikte bu ay 900 yatıracaksın diyorlar. Ya biz her sene depozito yatırmak zorunda mıyız? Bu öğrenci barındırmak değil, resmen öğrenci soymak. 1,5 yılda gerçekten yurt ücreti 280 TL’den nasıl 500’e çıktı” dedi.