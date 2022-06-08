Alanya'da Ulaşım Yüzde 30 Zamlandı

Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yaptıkları görüşmeden zam kararı çıktığını açıkladı. Başkan Böcek ile yapılan görüşme sonucu şehir içi yolcu taşıyan otobüsler için ücretlerin yüzde 30 oranında arttığını açıklayan Özkan, "6 lira 75 kuruş olan bir yolcu ücreti, cuma gününden itibaren 8 lira 50 kuruş olacak. Öğrenciler de 4.5 TL ödeme yapacaklar" dedi.

Demirtaş ile Konaklı ve Okurcalar arasındaki hatta çalışan otobüslerde yolcu ücretinin de yüzde 25 oranında zamlandığını açıklayan Özkan, "Akaryakıt zamları canımızı yakıyor. Keşke akaryakıt ücreti düşse de yolcu ücretlerine zam gelmese ama otobüsçüler de zararına çalışıyor. Bu nedenle de yolcu ücretlerine zam yapılması kararı bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak. İnşallah, akaryakıta gelen zamlar bir son bulur da hem ulaşım esnafımız, hem yolcularımız rahat bir nefes alırlar" dedi.