Alanya'da turistin çantasından çıkanlar şok etti!
Alanya’da beş yıldızlı otelde kalan turistin çantasından çıkan yiyecekler görenleri şoka uğrattı.
GÜNDEM 01.10.2021, 13:21 Zeynep Oktay
Alanya’ya tatil için gelen ve 5 yıldızlı ‘Her şey dahil’ konseptli bir otelde konaklayan turistin çantasının içinden çıkan yiyecekler büyük şaşkınlık yarattı. Her şey dahil konseptli otelde sınırsız yiyecek-içeçek imkanından yararlanan turist aynı zamanda otelin restoran bölümünden bir takım yiyecekleri de çantasında daha sonra tüketmek üzere biriktirdi. Görenleri bir hayli şaşırtan çantanın içinden bisküvi ve peynir çeşitleri çıktı.
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|7
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