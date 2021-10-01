Alanya'da turistin çantasından çıkanlar şok etti!

Alanya’ya tatil için gelen ve 5 yıldızlı ‘Her şey dahil’ konseptli bir otelde konaklayan turistin çantasının içinden çıkan yiyecekler büyük şaşkınlık yarattı. Her şey dahil konseptli otelde sınırsız yiyecek-içeçek imkanından yararlanan turist aynı zamanda otelin restoran bölümünden bir takım yiyecekleri de çantasında daha sonra tüketmek üzere biriktirdi. Görenleri bir hayli şaşırtan çantanın içinden bisküvi ve peynir çeşitleri çıktı.